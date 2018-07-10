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وزير النقل: الانتهاء من خط المترو الثالث في 2020

04:11 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
وزير النقل: الانتهاء من خط المترو الثالث في 2020

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الانتهاء من خط المترو الثالث، والذي يستفيد منه 380 ألف مواطن يوميًا، نهاية 2020، لافتًا إلى إجراء التعاقدات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق خلال الشهر المقبل ليستفيد منه مليون ونصف راكب.

وقال "عرفات"، خلال اجتماع لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة المشروعات الخاصة بالمترو تصل إلى 2 مليار دولار، بخلاف مليار جنيه مصري ومشروع بـ60 مليار جنيه مصري بالنسبة للقاهرة، وكذلك تطوير ترام الرمل من خلال منحة بـ8 ملايين يورو لتأهيل ترام الرمل للنقل الجماعي.

وكشف وزير النقل، عن أنه لأول مرة يكون هناك مخطط للموانئ المصرية بالكامل بهدف ربط الموانئ لتحقيق المنافسة العالمية، والقيادة السياسية طالبت بعرضه نهاية نوفمبر المقبل، لتفعيل الخطط التي ينتج عنها مخرجات الدراسة.

هشام عرفات وزير النقل خط المترو الثالث الخط الرابع

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