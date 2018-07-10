السفارة اليابانية تكرم منسق حملة السيسي الانتخابية غدًا

كتب- محمد نصار:

يقيم السفير الياباني بالقاهرة، غدًا الأربعاء، حفلًا لتكريم للدكتور محمود كارم، سفير مصر السابق في اليابان، ومنسق عام الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات (2014-2018) بمناسبة حصوله على وسام الشمس المشرقة.

وتمنح اليابان هذا الوسام، لمن قاموا بإنجازات بارزة في العلاقات الدولية ونشر الثقافة اليابانية، وتطويرات في مجال الرخاء الاجتماعي والمهني أو في مجال المحافظة على البيئة.

وحصل السفير محمود كارم على شهادة الدكتوراة من الولايات المتحدة عام 1984، وعمل سفيراً لمصر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج حتى 2009، كما عمل قبل ذلك سفيرًا لمصر في اليابان حتى 2004، ثم مساعدًا لوزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية ومساعدًا لوزير الخارجية للشئون الآسيوية.

انتخب بالإجماع مقررًا لهيئة نزع السلاح 1981، ومثل مصر في مجلس الأمن واجتماعات عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي، واختير لرئاسة العديد من لجان الأمم المتحدة كما عينه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عضوًا في مجموعة الخبراء الدوليين لدورة الوقود النووى وشارك كعضو في المجلس الاستشاري للسكرتير العام للأمم المتحدة لنزع السلاح منذ عام 2004 وحتى 2009.