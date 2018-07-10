وكيل "تعليم كفر الشيخ" تناقش خطة العجز والزيادة قبل بدء العام الدراسي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة خطة العجز والزيادة وسبل تنفيذ قرارت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

كما ناقشت وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة المديرية لتوصيل الإنترنت وكذا تصميم نظام إليكتروني داخلى لمتابعة الأعمال والأنشطة، وتفعيل خدمة الحكومة الإليكترونية وإطلاق نظام إليكتروني داخلى لإدارة المراسلات ونشر القرارات الوزارية، فيما أمهلت وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية 48 ساعة، لتلقيها بيان بالعجز والزيادة وإعداد تقرير لكل مدرسة يشمل أعداد المعلمين والعمال والمعوقات والحلول.

كما وجهت وكيل الوزارة بتفعيل لجنة لمكافحة الفساد بالديوان والإدارات التعليمية، وعقد لقاءات جماهيرية لحل مشاكل المواطنين بالمديرية والإدارات التعليمية وتحديد اليوم والمكان والإعلان عنه بشكل واضح بحضور الموجهين العموم والأوائل ومديري المراحل للعمل على حل أي مشكلة وفتح قنوات التواصل مع المعلمين و أولياء أمور الطلاب ووجهت بتفعيل البريد الإلكتروني والتأكيد على عدم استغلال أسوار المدارس.

وخصصت وكيل الوزارة يوم الأربعاء كل 15 يومًا لعقد اللقاء الجماهيري بالمديرية في تمام الساعة 12 ظهراً ويوم الإثنين لكل إدارة تعليمية لعقد اللقاءات الجماهيرية الساعة 11 صباحاً ووجهت كشك مديري الإدارات التعليمية بتقديم تقرير بالمشاكل التي يجرى عرضها وكيفية حلها والعمل على راحة المعلمين والمواطنين وحسن استقبالهم مع مراعاة جميع الحالات الإنسانية .

واستعرضت كشك خطة الوزارة لبناء الإنسان المصري من خلال إطلاق نظام تعليمى يطبق على مرحلتين رياض الأطفال و الصف الأول الابتدائي مشددة على تنفيذ القرار 202 الخاص بالعجز والزيادة محذرة من الوساطة والمحسوبية وأنه لا مجال للخلافات بين أي مدير والوكيل على جميع المستويات وأن العقاب الصارم سينالهما.

جاء ذلك بحضور سلامة الويشي مدير عام التعليم العام بالمديرية، ووفاء عبدالله، مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومدراء الإدارات التعليمية والموجهين .