مسئول بهيئة النقل العام: لا خسائر أو تعطيل للخدمات خلال أحداث "مجلس الوزراء"

كتب - صابر المحلاوي:

استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، لأقوال صلاح محمد، مسئول بهية النقل العام خلال جلسة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وأكد أنه بالعودة إلى دفاتر الحوادث المركزية تبين عدم وجود أي خسائر أو تعطيل في خدمات النقل العام في يومي الأحداث، مُشيرًا إلى تغيير خط سير حافلات النقل العام إلى شارع بديل، حفاظًا على مركبات الهيئة.

وقدم الشاهد للمحكمة كتاب إدارة تخطيط النقل بهيئة النقل العام، في تاريخ 9 يوليو، تضمن أن هيئة النقل العام تقوم من خلال جهاز الرقابة الميدانية بتعديل مسارات خدمات هيئة النقل العام في حالة وجود أي أحداث طارئة تقع على خط مساراتها الى محاور بديلة، حفاظًا على سلامة السيارات و جمهور الركاب، علمًا أن يومي 16 و 17 ديسمبر 2011، لم يحدث خلالهما تعطيل لخدمات النقل العامة في ميدان التحرير و ما يحيط به ولم يحدث تلفيات بأي مركبة، والكتاب مذيل بتوقيع منسوب لرئيس الإدارة المركزية لشئون الحركة.

وطلب الدفاع الاستعلام من محافظة القاهرة عما إذا كان هناك تلفيات من عدمه بشارع قصر العيني وميدان التحرير والمنطقة المحيطة بهما.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامه شاكر.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.