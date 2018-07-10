محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: ضبط أي سيارة تلقي المخلفات في الشوارع

كتب- إسلام ضيف:

نظمت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حملات لرفع أنواع المخلفات والتراكمات ونواتج الهدم بطريق المريوطية، ونفق الغاز بالوراق أسفل الطريق الدائري.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ حملة بطريق المريوطية بنطاق أحياء الهرم والعمرانية، استهدفت رفع المخلفات الموجودة على جانبي الطريق، ورفع 900 متر مكعب مخلفات هدم وأتربة.

وأضاف، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء المختصة بالحفاظ على المساحات التي تمت نظافتها، وضبط أي سيارات تلقي المخلفات والتحفظ عليها وتوقيع غرامات رادعة على أصحابها.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ حملة أخرى بنفق الغاز في الوراق، جرى رفع أكثر من 1000 متر مكعب من المخلفات الملقاة داخل النفق.