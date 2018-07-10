وزير الزراعة: لدينا أزمة في مواجهة "الجلد العقدي".. والإنكار خيانة للشعب

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إنه لدينا أزمة في مواجهة مرض الجلد العقدي، وهناك حملات مكثفة برئاسة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، مشيرًا إلى إنكار وجود أزمة هو خيانة لثقة الشعب، والمصارحة هي أساس التطبيق.

وأعلن وزير الزراعة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، تطبيق منظومة الكروت الذكية من خلال كارت الفلاح، لافتًا إلى تطبيق الكارت على 2.5 مليون فدان من 6.5 مليون فدان، منوهًا إلى أن عدد المشاركين في هذه المنظومة سيتزايد خلال الفترة المقبلة، ليكون أساس التعامل مع المشكلات التي يعاني منها المنتج الزراعي.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تستهدف أن يكون هناك تقييمًا لأداء المراكز البحثية للوزارة ومعاهدها طبقًا للمعايير التي حددتها الهيئة العامة للجودة والاعتماد، واختيار القيادات سيتم بناءً على معايير النزاهة والشفافية والكفائة.

وتابع "أبوستيت"، أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية عليا من نخبة متميزة من العلماء المصريين من الخبراء والباحثين وممثلي النقابات والصادرات، لمناقشة القرارات قبل إصدارها، مردفًا أنه سيكون هناك دعم للمراكز البحثية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المراكز المتناظرة خلال أيام؛ لترشيد الموارد المتاحة في البحث العلمي الزراعي، وتنمية حقيقة للموارد الذاتية في مراكز البحوث، وتعظيم مخرجاتها وتطوير مواردها.