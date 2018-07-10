"التعليم العالي" تبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع جامعة كينجز كوليدج بلندن

كتبت- داليا شبل:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، طيب شاه، نائب رئيس إدارة تطوير الأعمال العالمية بجامعة كينجز كوليدج بلندن (KCL)؛ لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة وجامعة كينجز كوليدج، وذلك بمقر الوزارة.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية من العلماء والباحثين والمبتكرين، بالإضافة إلى العديد من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المتميزة، مشيدًا بجامعة كينجز كوليدج لمكانتها العريقة واعتمادها على ربط الدراسة بالأبحاث التطبيقية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل التعاون بين الجانبين وخاصة في مجال البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمي بالصناعة، وإعداد خريجين قادرين على خلق فرص عمل لأنفسهم، بالإضافة إلى بحث ضرورة الاستفادة من الخبرات والعلماء بالجامعات المصرية، والتعاون في إجراء المشروعات البحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أكد نائب رئيس تطوير الأعمال العالمية بجامعة كينجز كوليدج، حرصه على التعاون مع مصر وخاصة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، واستعداده تقديم كافة أوجه الدعم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أنه جار التعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية للمشاركة في إعداد المناهج الدراسية لكلية طب الأسنان المقرر إنشائها بشرم الشيخ، فضلًا عن التعاون مع الجامعات المصرية في العديد من التخصصات كالعلوم والتكنولوجيا والقانون والعلوم الطبية.