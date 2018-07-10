بعد قرار الوزيرة.. تعرف على قسم الأطباء

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا جرى تعميمه على جميع مستشفيات الجمهورية، نص على إذاعة السلام الجمهوري، ثم يعقبه قسم الأطباء بشكل يومي، عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى.

وينشر "مصراوي" نص قسم الأطباء الذي سيسمعه المرضى في المستشفيات بشكل يومي، وفقًا لقرار وزيرة الصحة.

وينص القسم على:

"أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال باذلًا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عورتهم، وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلًا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ، والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم، أسخره لنفع الإنسان لا لأذاه، وأن أوقر من علمني، وأعلم من يصغرني، وأكون أخًا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد".

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