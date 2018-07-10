الأرصاد تكشف عن انخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، ستنكسر بداية من اليوم على مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا تدريجيًا بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن يصل الانخفاض في الحرارة إلى درجتين أو ثلاث درجات، لتصل العظمى بالقاهرة إلى 36 درجة.

وتوقع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل نسبة الرطوبة عن معدلها الحالي بنسبة 10% وهو ما يعطي شعورًا للمواطنين بوجود جو لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنه من المتوقع وجود نشاط في حركة الرياح يوم الجمعة، على السواحل الشمالية والقاهرة، والتي من شأنها تلطيف حالة الجو.

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