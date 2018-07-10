الحكومة تكشف سبب إزالة سور كنيسة مار جرجس بالمعادي

كتب- محمد غايات:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن الأخبار المتداولة ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن هدم سور كنيسة مار جرجس كوتسيكا بالمعادي رغم حصول الكنيسة على كافة التصريحات، غير صحيح.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بالتواصل مع وزارة الداخلية، أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة سور أمام كنيسة "مارجرجس - كوتسيكا بالمعادي" لعدم حصوله على تصريح رسمي من الحي.

وأوضحت الوزارة، أن الكنيسة شيدت مبنى مكونًا من 12 طابقًا بجوار الكنيسة كمبنى خدمات ودار مسنين وفندق وتم إنشاء هذا السور أمام المبنى على كورنيش المعادي، إلا أن حي المعادي رفض إنشاء السور وتم إزالته وسط حراسة وتأمين لعملية التنفيذ.

وشددت الوزارة، على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في حماية دور العبادة، وعلى أهمية منظومة كاميرات المراقبة، لرصد محيط الكنائس، فضلًا عن كاميرات المراقبة الداخلية التي توجد داخل أروقة دور العبادة، لرصد أية تحركات مريبة والتعامل معها سريعًا.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند لدليل، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وطالب مجلس الوزراء، المواطنين بالإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني(rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).​