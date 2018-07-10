رئيس "العلمين الجديدة": المقاولون العرب أنجزت 60% من "البحيرات والجزر"

كتب– محمد عبد الناصر:

قال رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة المهندس أسامة عبدالغني، إن أعمال تشكيل الجزر والبحيرات بمدينة العلمين الجديدة، تنفذها شركة المقاولون العرب، وبلغت نسبة الإنجاز بها 60%، والشركة المصرية للري والصرف 45%، وشركة الري للأشغال العامة 59%، وتم إسناد أعمال تنفيذ 5 حواجز أمواج (مرحلة أولى) من الجهة الشرقية لشركة المقاولون العرب من إجمالي 13 حاجز أمواج؛ لحماية البواغيز والشواطئ بأطوال حوالي 2.5 كم بمدة تنفيذ 12 شهراً لحماية حوالي ٨ كم طولي من الشواطئ ولـ4 بواغيز، وفتحات دخول مياه البحر للبحيرات بعرض 60 مترا للفتحة الواحدة بتكلفة تقديرية متوقعة 1.5 مليار جنيه.

وأضاف عبدالغني فى بيان أصدرته وزارة الاسكان، الثلاثاء، أنه تم إسناد أعمال تنفيذ كوبريين أعلى البواغيز 1 & 2 من المنطقة الشاطئية لشركة المقاولون العرب، وتم الانتهاء من أعمال الأعمدة و البلاطات وجسم كوبري البوغاز رقم (1) في اتجاه واحد بنسبة إنجاز 80%، والانتهاء من أعمال الجسات وتقديم تقرير التربة وتنفيذ 20 خازوقاً بكوبري البوغاز رقم (2) بنسبة إنجاز 7.26%، ويجرى إسناد تنفيذ كوبريين أحدهما بالمنطقة الشاطئية على طريق (C-15) والآخر أعلى تقاطع الطريق الساحلي الدولي الجديد مع السكة الحديد بمدة تنفيذ 12 شهراً".

وأوضح أنه جار إسناد تنفيذ 80 عقارا بمشروع (سكن مصر) في مدينة العلمين الجديدة حتى الآن إلى 3 شركات وذلك من إجمالي 300 عقار (أرضي + 5 أدوار متكررة توفر 7 آلاف وحدة سكنية، الوحدة مكونة من 3 غرف + صالة + حمام + مطبخ – مسطح الوحدة حوالي 115 م2) وتم تحديد منطقة لتنفيذها ومن المقرر الانتهاء منها بعد عام من بدء التنفيذ، بينما يجرى الانتهاء من تنفيذ حوالي 2000 وحدة سكنية بالإسكان المتميز (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - بمسطح صافي 90 م2، والعقار مكون من أرضي + 5 أدوار متكررة) ويتم حالياً الانتهاء من تشطيب واجهات العقارات وإنارة الشوارع.

ولفت عبدالغني إلى أنه تم الانتهاء من تشطيب نحو 1 كم من جهة الشرق من الممشي السياحي الترفيهي بمدينة العلمين الجديدة، والانتهاء من تشطيب المسار من جهة الغرب بطول حوالي 3 كم، والانتهاء من تنفيذ المسار أمام المنطقة الترفيهية بطول 1300 م.ط، والانتهاء من تشطيب 2800 م.ط بالكامل من جهة الغرب مزودة بمظلات خيمية وتم زراعتها بالنخيل، ويجرى الانتهاء من أعمال مشايات الخرسانة المطبوعة المؤدية إلى شاطئ البحر، حيث تم تسوية وفرد رمال الشاطئ لمسافة 4 كم ؛ لإعطاء أكبر قدر من رؤية البحر والاستمتاع بمنظره الخلاب.

وأوضح عبد الغني أنه جار الانتهاء من تنفيذ كباري المشاة أعلى بواغيز 3 & 4، من كمر الحديد بأشكال بانوراما بطول 80 مترا للكوبري، ويجرى الانتهاء من تنفيذ مواقف الانتظار وتجهيز الطبقات الأرضية لاستيعاب أحمال السيارات بمنطقة الحديقة العامة (ضمن أعمال الممشى السياحي) بمساحة 50 فداناً، ويجرى عمل بحيرة صناعية وإنشاء محطة تحلية آبار بطاقة ألف م٣/يوم، كما يتم تنفيذ أعمال التشطيبات بمطعم التبة ومن المقرر افتتاحه وتشغيله للجمهور خلال شهر يوليو الجاري.

وتابع: "أنه تم إسناد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه الناقلة من الإسكندرية إلى مطروح (خطي 1000 مم و700 مم) في المسافة المحصورة بين بوابة مارينا رقم (7) وحتى المعظمة الألمانية عند الكيلو 112 وبلغت نسبة الإنجاز 47% بإجمالي تكلفة متوقعة 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ البوابتين الشرقية والغربية للمدينة، كما تم الانتهاء من زراعة وتشجير الجزيرة الوسطى للطريق الساحلي (الإسكندرية / مطروح) القائم من اليلو 107 وحتى الكيلو 115 باستخدام الصبارات ونباتات الزينة؛ لإعطاء مظهر حضاري للطريق".

وبالنسبة لأعمال تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية، قال عبدالغنى: "إنه تم إسناد باقي مناطق المنطقة الشرقية بإجمالي مسطح 3300 فدان لشركة المقاولون العرب حيث تم إسناد مناطق أرقام (2 & 3 & 4 & 5 & 6) وبلغت نسبة الإنجاز 43.7%، وتم توريد 45 محول كهرباء لإمداد المنطقة بالكهرباء، وجار توسعة محطة كهرباء الحمراء بتكلفة تقديرية بلغت 90 مليون جنيه، وتوسعة محطة العلمين بإجمالي تكلفة 76 مليون جنيه؛ لإمداد المنطقة الشاطئية والمباني الحكومية بالطاقة الكهربائية المطلوبة وفي حدود 80 ميجاوات أمبير، وتم إسناد الأعمال إلى شركة نقل الكهرباء وتم تكليف شركة كونكورد بتنفيذ باقي مراحل شبكات المنطقة الشاطئية (صرف، تغذية، ري، صرف مطر وكهرباء) لمناطق 7 & 8 & 9 بإجمالي مساحة 1600 فدان، بينما وصلت نسبة إنجاز مرافق المنطقة القبلية بمساحة 570 فداناً إلى 48.5% ويجرى الانتهاء من تنفيذ طريق خدمة لمحطة التحلية شرق ميناء الحمراء.​.