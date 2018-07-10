البابا تواضروس يصل إلى العاصمة النمساوية فيينا

كتب- إسلام ضيف:

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس الاثنين، بعد انتهاء زيارته لإيطاليا والفاتيكان.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا كانا في استقباله.

وبدأ البابا تواضروس الثاني، مساء الجمعة الماضية، زيارته لإيطاليا؛ للمشاركة في يوم للصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب رؤساء الكنائس، كما التقى وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، واستقبله السفير المصري بروما بمقر السفارة أمس الاثنين.

كذلك استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا، البابا تواضروس بالقصر الرئاسي أمس الاثنين.