الحكومة توضح حقيقة انتقال فيروس الجلد العقدي من الماشية للإنسان

كتب- محمد غايات:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن انتقال عدوى فيروس الجلد العقدي الذي يصيب الماشية للإنسان غير صحيح.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوكدًة على أنه لا يمكن انتقال الفيروس للإنسان بأي شكل من الأشكال، والوزارة تنفذ حملات مكثفة كل 6 أشهر لتحصين الماشية، بالإضافة لتشكيل لجنة لمتابعة انتشار الفيروس في المحافظات المصابة.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن انتشار فيروس الجلد العقدي يأتي نتيجة لانتشار الناموس والحشرات في مناطق البرك الراكدة، فضلًا عن تحمل الفيروس درجات الحرارة العالية، ونقل الماشية من محافظة إلى أخرى.

وأكدت الوزارة، أنه تم رفع درجات التأهب القصو بوحدات الطب البيطري في المحافظات لتتبع الفيروس والقضاء عليه، مُطالبة الجهات المحلية بالتعاون معها للحد من انتشار الفيروس.

وأضافت أنه لا وجود لبلاغات عن إصابة الماشية بالحمى القلاعية في أي محافظة حتى الأن، مشددة على ضرورة استخدام الفلاح التحصينات التي أعدتها الوزارة لحماية الماشية من الحمى القلاعية وفيروس الجلد العقدي.

وناشدت الوزارة، المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات نفوق أو الاشتباه في إصابة الماشية بأمراض، من خلال الخط الساخن (19561).

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