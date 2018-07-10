نقيب الأطباء يصل "الحسين الجامعي" لتكريم المشاركين في إخلاء المرضى

كتب - محمود مصطفى:

وصل الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى الحسين الجامعي؛ لتكريم الأطباء والممرضات والعاملين الذين شاركوا في عملية إخلاء المرضى، أثناء الحريق الذي شب في المستشفى، السبت الماضي.

وكان في استقبال نقيب الأطباء، الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر في القاهرة، ووكيلا الكلية الدكتور مجدي الدهشان والدكتور محمود صديق، والدكتور ابراهيم الدسوقي مدير عام مستشفى الحسين الجامعي.

وشرح عميد كلية طب الأزهر، لنقيب الأطباء ما حدث خلال الحريق، والدور البطولي لأطباء المستشفى وطاقم التمريض.

تعليق الصور: نقيب الأطباء والدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر