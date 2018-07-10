برلمانية: طالبنا بإخضاع "المشروعات الصغيرة" لمجلس الوزراء مباشرة

كتب- إسلام ضيف:

قالت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين وعضو لجنة دراسة بيان الحكومة، إن أعضاء اللجنة أبدوا ملاحظات متنوعة بشأن البرنامج الحكومي، كان من أهمها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتوجيه الطاقات للمساعدة فى دعم أنشطتها.

وأوضحت أبوالسعد -في بيان- الثلاثاء، أن اللجنة أوصت بفصل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وإخضاعه إلى مجلس الوزراء مباشرة كما ورد بقانون إنشائها رقم 141 لسنة 2004، بحيث يتم تفعيل دوره واختصاصه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما فيه مركز التدريب الصناعي، وأيضا مركز تحديث الصناعة.

وأكملت أبوالسعد: "إطلاق سراح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء يساعد فى أن يكون هناك جهات مانحة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ما يحقق تنمية موارد الجهاز، لكن إخضاعه إلى إحدى الوزارات يجعل منه جهاز حكومي الأمر الذي يعني معه تعثر تلقي المنح".

وأردفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: "البرنامج الحكومى يعامل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة معاملة مثل المشروعات الاستثمارية العملاقة، وهذا غير واقعي حيث تم معاملة عدم نجاح الفكرة خلال الأربع سنوات الماضية ولم يتم شغلها نظرًا لتعقد الإجراءات".

وطالبت أبوالسعد الحكومة بتنفيذ التوصيات التى وردت بالتقرير كي يؤتى بثمار تعود على المواطن المصري.