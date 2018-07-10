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    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بالفاتيكان

    12:16 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
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    كتب- إسلام ضيف:

    زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الاثنين، مقر السفارة المصرية بالفاتيكان.

    وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن السفير محمود سامي، سفير مصر بالفاتيكان وأعضاء السفارة كانوا في استقبال بابا الإسكندرية، يرافقه السفير هشام بدر سفير مصر بروما، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما.

    وبدأ البابا تواضروس الثاني، مساء الجمعة الماضية، زيارته لإيطاليا؛ للمشاركة في يوم للصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب رؤساء الكنائس، كما التقى وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، واستقبله السفير المصري بروما بمقر السفارة أمس الاثنين.

    واستقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا، البابا تواضروس بالقصر الرئاسي أمس الاثنين.

    البابا تواضروس فاتيكان مود سامي ما رينو

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