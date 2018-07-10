"نقل النواب" تبدأ مناقشة بيان الحكومة

كتب- أحمد علي:

بدأ اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، للاستماع إلى بيان الوزير بشأن برنامج الحكومة فيما يتعلق بمنظومة النقل.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات خلال الاجتماع برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدمته لمجلس النواب الأسبوع الماضي.

وشكل المجلس لجنة خاصة لدراسته برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والتي ستنتهي غدا من تقريرها بشأن البرنامج لعرضه على المجلس الأسبوع المقبل.