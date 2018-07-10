"النقاش" تعلن حملة تبرع لتسديد ديون جريدة الأهالي

كتب- إسلام ضيف:

قالت أمينة النقاش، رئيسة تحرير جريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع اليساري، إن المكتب السياسي للحزب قرر البدء في حملة تبرعات لتسديد ديون الجريدة، البالغة 400 ألف جنيه، في اجتماعه الذي عُقد السبت الماضي، لبحث مواجهة ارتفاعات أسعار طباعة الصحف.

وأضافت النقاش في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن حملة التبرعات موّجهة لأعضاء حزب التجمع في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، متابعة: "سنخاطب بعض الأصدقاء الذين أبدوا قلقًا شديدًا من خبر احتمال غلق الجريدة".

ولفتت رئيسة تحرير جريدة الأهالي، إلى أن الجريدة ستوّجه الدعوة للتبرع لسداد ديون الجريدة، من خلال رقم حساب بنكي، سيجري نشره بالعدد القادم المقرر صدوره الأربعاء المُقبل، مستكملةً: "نأمل أن يساعدنا الناس والأصدقاء الذين أبدوا قلقًا من احتمالية غلق الصحيفة".

وتابعت النقاش: "سنسعى لحوار مطوّل مع مؤسسة الأهرام؛ لتخفيض الزيادة المرتفعة لأسعار الطباعة في الفترة الأخيرة، وكل الصحف الورقية لديها أزمة كبرى، ونحن نعتبر أنفسنا صوتًا متميزًا، ولازم يبقى لأنه شهادة على التعدد الحزبي، وأن في ديموقراطية في هذا البلد، خاصة وأننا واخدين موقف اقتصادي مغاير للسياسات الرسمية ويسمح لنا بالتعبير عنه، واختفاء صوتنا مُضر بالنظام والحياة السياسية في مصر".

وأكملت: "نحن كحزب جزء من النظام السياسي للدولة المصرية، وبما أن الدولة تدعم الصحف القومية وتنتشلها من عثراتها وتدعمها بالمليارات، عليها أن تدعم جريدة الأهالي، كما كان موجودًا في عهد الرئيس الأسبق مبارك، بدعم سنوي توقف بعد ثورة 25 يناير".

وأوضحت النقاش أنه إذا لم تُخفْض جريدة الأهرام أسعار الطباعة سنذهب إلى مؤسسة أخرى، ووضعنا كحزب بدائل أخرى متعددة ليس من بينها إغلاق الجريدة".