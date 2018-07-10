استمرار تنفيذ مشروع "حكاية شارع" بوسط البلد

كتب- محمد نصار:

واصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "حكاية شارع" والتي تشمل كلًا من شارع عبدالخالق ثروت وطلعت حرب وشامبليون وميريت باشا وعدلي والألفي، وصبري أبو علم.

والمشروع من تنفيذ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويهدف إلى التعريف بشوارع مصر، التي تحمل قصصًا تاريخية، من خلال وضع لوحة تعريفية على مداخل الشوارع باللغتين العربية والإنجليزية.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تحمل اللافتة تطبيقًا يعطي المارة نبذة عن حكاية هذا الشارع وسبب تسميته بهذا الاسم، وعرضًا للأماكن والمعالم التاريخية والأثرية.

ويبلغ عرض اللافتة ذات اللون الأزرق 50 سنتيمتر، وطولها 70 سنتيمتر، على أن يكون ارتفاع العامود الذي تعلق عليه في مدخل كل شارع 300 سنتيمتر من الأرض.​