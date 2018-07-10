المفتي يعرض جهود مواجهة الإرهاب بالمؤتمر الدولي حول السلام في جدة

كتب - محمود مصطفى:

وصل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان، الذي تستضيفه المملكة في جدة ومكة المكرمة يومي 10 و11 يوليو 2018.

وحسب بيان، اليوم، يرأس المفتي، الجلسة العامة الثانية بعنوان "موقف الإسلام من الإرهاب والتطرف العنيف"، وسيعرض لتجربة دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب، وما بذلته من مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية بكافة الآليات والوسائل.

ويحضر المؤتمر 105 من أبرز علماء المسلمين من عدد من الدول، منها: أفغانستان، المملكة العربية السعودية، مصر، باكستان، إندونيسيا، السودان، والمغرب، ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم بهدف المساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أشكالهما ومظاهرهما، في إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.