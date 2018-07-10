مصدر بـ"التعليم": أوائل الثانوية العامة على مكتب الوزير مساء غد

كتبت- ياسمين محمد:

بدأت لجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من أعمال نتيجة امتحانات الثانوية العامة، التي خاضها ما يزيد عن 656 ألف طالب وطالبة.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، تعليمات مشددة إلى قيادات "الكنترولات"، بمنع اصطحاب أجهزة المحمول والفلاشات إلى داخل "الكنترول" نهائيًا، بالنسبة للعاملين.

ووجه حجازي، بحظر دخول غرف الحاسب الآلي المخصصة لتجميع ورصد درجات الطلاب، إلا للعاملين بها، نظرًا لبدء الخطوة الأخيرة المتمثلة في رفع الأرقام السرية من كراسات الإجابة، وربط نتيجة كل طالب باسمه ورقم جلوسه؛ تمهيدًا لوضع النتيجة في شكلها النهائي.

وانتهت لجان تقدير الدرجات، أمس الاثنين، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة، التي بدأها الطلاب في 3 يونيو الماضي، وأنهوها في 1 يوليو.

وكشفت مصادر مطلعة، لمصراوي، اليوم، عن أن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية ضمت 300 طالب، سيحدد منهم العشرة الأوائل على كل شعبة، مشيرًا إلى أن النتيجة ستعرض على وزير التربية والتعليم مساء غد الأربعاء؛ لاعتمادها، وتحديد موعد إعلانها.