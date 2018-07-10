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    لتعزيز الانتماء.. "الصحة" تُلزم المستشفيات بإذاعة السلام الجمهوري يوميا

    11:55 ص الثلاثاء 10 يوليو 2018
    لتعزيز الانتماء.. "الصحة" تُلزم المستشفيات بإذاعة السلام الجمهوري يوميا

    الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

    كتب – احمد جمعة:

    أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإذاعة السلام الجمهوري، يوميًا، في جميع مستشفيات الجمهورية.

    ونص القرار، على أن يعقب السلام الجمهوري، قسم الأطباء، عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى.

    وأوضحت وزيرة الصحة والسكان فى بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يعزز من قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين في المستشفيات سواء للمريض أو الأطقم الطبية، مضيفةً أن بث القسم سيذكر الأطباء بمبادئ الانسانية المنصوص عليها في القسم، والتي هي أساس أي عملية خدمية نبيلة تقدم للانسان.

    السلام الجمهوري هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

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    مصدر بـ"التعليم": أوائل الثانوية العامة على مكتب الوزير مساء غد
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