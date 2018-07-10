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    غدًا.. رئيس جامعة الأزهر يعلن نتائج التحقيقات في حريق مستشفى الحسين

    10:41 ص الثلاثاء 10 يوليو 2018
    غدًا.. رئيس جامعة الأزهر يعلن نتائج التحقيقات في حريق مستشفى الحسين

    الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

    كتب - محمود مصطفى:

    يعقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، بمقر مستشفى الحسين الجامعي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا؛ لإعلان تفاصيل الحريق الذي شب في المبنى الجديد للمستشفى، يوم السبت الماضي.

    وحسب بيان، الثلاثاء، يحضر المؤتمر الصحفي، الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، مدير عام مستشفى الحسين الجامعى.

    ويتضمن المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل الحريق الذي شهده مستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر، وملابسات الحادث وتفاصيل عمليات الإخلاء والإنقاذ، وما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن.

    جامعة الأزهر حريق مستشفى الحسين محمد المحرصاوي وزارة الصحة

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