وزير التموين يجتمع بمسئولي برنامج الغذاء العالمي في مصر

كتبت- عايدة رضوان:

استقبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مسئولي برنامج الغذاء العالمي بمصر، "مانجستاب هايلى"، مدير البرنامج، "يوكينا كويكى" مسئولة إدارة سلسة الإمداد والتوريد، أماني جمال الدين، مدير برامج، والدكتور خالد شاتيلا مسئول البرنامج، بحضور عدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين برنامج الغذاء العالمي ووزارة التموين والتجارة الداخلية في العديد من المجالات والأنشطة ذات الصلة بعمل الوزارة وجهاتها التابعة.

وشهد الاجتماع مناقشة ما جرى تنفيذه من برامج مشتركة بين الجانبين وكذا الاتفاق على دراسة عدد من البرامج الجديدة والمقترحة للتنفيذ بالتعاون بينهما.

وتشمل مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين والجاري تنفيذها:

- رفع كفاءة سلسة إمداد القمح في جميع مراحل التداول بما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على جودة المنتج النهائي وهو الخبز.

- استمرار إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي.

- إعداد نظام معلومات وخرائط جغرافية باستخدام تقنية الـ GIS لكل مراحل تداول وسلسة إمداد القمح والدقيق منذ وصوله بالموانئ او توريده محليا وتخزينه بالصوامع والشون وطحنه بالمطاحن حتى توزيعه كدقيق على المخابز.

- دعم صغار مزارعي القمح بمصر وربطهم مع مواقع وأماكن التخزين بالصوامع والشون بما يقلل من حجم الهادر أو الفاقد في سلسة الإمداد؛ بهدف تحسين الإنتاجية.

وتطرق الاجتماع لمتابعة الخطة التنفيذية لسير المرحلة الأولى من برنامج الألف يوم الأولي الذي تنفذه مصر في 5360 قرية وتستهدف المرحلة الأولى منه 40 ألف سيدة من سيدات الصعيد وهو برنامج تغذية ورعاية للسيدات الحوامل والأطفال حتى سن عامين، وجرى تنفيذه بالتعاون بين وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين وبرنامج الغذاء العالمي.

وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين للمتابعة التنفيذية لهذه المشروعات وتلك البرامج سواء القائمة بالفعل أو المقترحة وتخضع للدراسة في الوقت الراهن، والإعلان عنها لاحقًا.