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    انتخاب الطيار أحمد عادل عضوًا بـ"تنفيذية الاتحاد العربي للنقل الجوي"

    10:02 ص الثلاثاء 10 يوليو 2018
    انتخاب الطيار أحمد عادل عضوًا بـ"تنفيذية الاتحاد العربي للنقل الجوي"

    أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطي

    كتب- طه عبيد:

    انتُخِب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي الـ(AACO).

    تتكون اللجنة التنفيذية من 9 أعضاء من شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد.

    يضم الاتحاد العربي للنقل الجوي في عضويته 33 شركة طيران عربية، وتشمل مهامها: تعزيز سبل التعاون المشترك بين شركات الطيران الأعضاء، وتمثيلها على المستويين الإقليمي والدولي، هذا بالإضافة إلى مناقشة جميع القضايا تمس صناعة النقل الجوي.

    أحمد عادل الشركة القابضة لمصر للطيران الاتحاد العربي للنقل الجوي اللجنة التنفيذية

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