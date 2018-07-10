انتخاب الطيار أحمد عادل عضوًا بـ"تنفيذية الاتحاد العربي للنقل الجوي"
كتب- طه عبيد:
انتُخِب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي الـ(AACO).
تتكون اللجنة التنفيذية من 9 أعضاء من شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد.
يضم الاتحاد العربي للنقل الجوي في عضويته 33 شركة طيران عربية، وتشمل مهامها: تعزيز سبل التعاون المشترك بين شركات الطيران الأعضاء، وتمثيلها على المستويين الإقليمي والدولي، هذا بالإضافة إلى مناقشة جميع القضايا تمس صناعة النقل الجوي.
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