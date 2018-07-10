​القبض على رئيس الجمارك وكشف بترولي جديد.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة- أ ش أ:

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات المتنوعة، جاء على رأسها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء، ومتابعة ما انتهت إليه وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة، والاكتشاف البترولي الجديد بالصحراء الغربية.

وأبرزت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس على ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانات والثروات الطبيعية التى تمتلكها مصر، وتكثيف العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يسهم فى دفع عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً، وذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورمحمد معيط وزير المالية، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأشارت الصحف إلى تصريح للسفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قال فيه إن الاجتماع تناول خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول، والتي تهدف إلى تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة، من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التى تتبناها الحكومة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، فضلاً عن تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه مع التركيز على العنصر البشري، مشدداً على أهمية رفع كفاءة العاملين، وتطوير مهاراتهم، واستغلال الكوادر والخبرات المتوافرة فى القطاع، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم على الابتكار، من خلال الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة فى مجال التأهيل والتدريب.

كما وجه الرئيس بتبنى كل الإجراءات التى من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم فى توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.

وأوضح السفير بسام راضى أن وزير البترول عرض خلال الاجتماع مراحل خطة تطوير وتحديث قطاع البترول، وما تتضمنه من محاور فنية، وتجارية، وسياسية، وخطوات تنفيذية.

كما عرض طارق الملا وزير البترول البرامج والمشروعات الجارى تنفيذها فى إطار الخطة، والتى تشمل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج للتنمية البشرية، فضلاً عن المشروعات التى تسهم فى تحسين أداء الصناعات المرتبطة بالبترول مثل أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات، وصناعة البتروكيماويات، وبرامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن برامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج، ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات.

وأوضح الوزير أن خطة تطوير قطاع البترول سيكون لها مردود على زيادة معدلات الإنتاج، وخفض التكلفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وتطوير منظومة إدارة موارد القطاع، كما ستسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة، وتحسين العجز المالى، وزيادة الإيرادات، وتحسين القدرة على المنافسة عالمياً، وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.

فيما نوهت الصحف بانتهاء أعمال التصحيح في مختلف مواد الثانوية العامة أمي حيث تبدأ اليوم أعمال المراجعة النهائية لكراسات الراسبين المستحقين لدرجات الرأفة.

وأشارت الصحف إلى أن الكنترولات تستعد لأعمال المرحلة الأخيرة من إعداد النتيجة التي تشمل نقل درجات الطلاب على سيديهات وشيتات ورقية ورفع الأرقام السرية عن أرقام الجلوس قبيل اعتماد النتيجة.

وقالت إن رئيس الامتحانات وجه تعليمات مشددة للكنترولات بحظر اصطحاب أجهزة المحمول داخل مقار العمل، إضافة إلى حظر التجول داخل حجرات الحاسب الآلي للعاملين في تلك الحجرات ضماناً للسرية ولمنع تسرب أي نتائج قبل اعتماد النتيجة من الوزير.

وتبدأ الكنترولات الرئيسية مراحل فرز كراسات الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية تمهيداً لتحديد الأوائل لإرسالها للقاهرة لتحديد قائمة العشرة الأوائل في كل شعبة.

وأكدت مؤشرات التصحيح ارتفاع النسبة العامة للنجاح عن العام الماضي في كافة الشعب باستثناء شعبة العلوم بسبب انخفاض نسبة النجاح في مادتي الكيمياء والجيولوجيا وعلوم البيئة مما يؤكد أنها لن تزيد علي العام الماضي.

وتصدر طلاب الشعبة العلمي رياضة قائمة الشعب التي حصل بها الطلاب علي درجات مرتفعة تليها شعبة الأدبي التي ارتفعت بها نسب النجاح في كل المواد ماعدا الجغرافيا التي انخفضت بنسبة 1% عن العام الماضي فقط.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ"الجمهورية"، عن أن هناك صعوبة بالغة في تحديد الأوائل في كل كنترول نتيجة مشاركة العشرات من الطلاب في نفس المجموع.

كما نوهت الصحف، بنجاح شركة "إينى" الإيطالية فى تحقيق كشف بترولى جديد، من خلال حفر بئر جديد فى منطقة الامتياز الخاصة بها، بطاقة إنتاجية خمسة آلاف برميل، فى فاهجور جنوب غرب منطقة مليحة بالصحراء الغربية، على بعد 130 كم من واحة سيوة.

وأشارت الصحف إلى أن البئر هو الثاني، بعد الذي تم حفره في مارس الماضي وينتج نحو ٢٧٠٠ برميل يوميا، بجودة عالية.

كما أبرزت الصحف، إلقاء هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير محمد عرفان القبض على الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى تأكيد الرقابة الإدارية أن المتهم حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم المستحقة عليها، وقام المتهم باستغلال وظيفته وتوجيه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، بغية تخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع، سبق ضبطها فى قضايا تخص المهربين.

وأوضحت أنه جار عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لافتة إلى أن عبد العظيم كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وتم ندبه لرئاسة مصلحة الجمارك، فى 8 مايو الماضي.