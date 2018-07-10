أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية العامة طفل الشروق كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

مصر الثورة ناعيًا قدري أبو حسين: كان نموذجا فى العمل العام

06:40 ص الثلاثاء 10 يوليو 2018
مصر الثورة ناعيًا قدري أبو حسين: كان نموذجا فى العمل العام

الدكتور حسين ابو العطا رئيس حزب مصر الثورة

كتبت-مروة شوقي:

نعى حزب مصر الثورة، الراحل اللواء قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي ومحافظ حلوان سابقًا، والذي وافته المنيه بعد رحلة عطاء في الساحة السياسية التنفيذية والحزبية.

وقال الدكتور حسين ابو العطا رئيس حزب مصر الثورة، إن الراحل، كان نموذجا رائعا فى العمل العام التنفيذى والسياسى والحزبى.

وأعرب أبوالعطا، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا أن يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

حزب مصر الثورة حزب مصر بلدي حلوان حسين ابو العطا

الخبر التالى:

​القبض على رئيس الجمارك وكشف بترولي جديد.. أبرز عناوين الصحف
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان