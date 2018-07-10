مثقفون يصدرون بيانا يطالبون الفنان التشكيلي عادل السيوي بإجراء تحليل dna

محمد عاطف

تصدرت قضية نسب الطفلة ديالا للفنان التشكيلي العالمي عادل السيوي، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل أيام من جلسة فاصلة في مصير القضية التي شغلت القضية التي شغلت أوساط الفن التشكيلي مؤخرا.

حيث دشن عدد من الكتاب، هشتاج بعنوان، #حق_ديالا، كما أصدروا بيانا للتضامن مع الصحفية سماح عبدالسلام، وقد تجاوز عدد الموقعين على البيان حتى الان ٢٠٠ توقيع، وجاء نص البيان كالتالي: " بعد مرور عام وخمسة شهور على قضية «ديالا» التي رفعتها الصحفية سماح عبد السلام لإثبات نسب طفلتها للفنان التشكيلي عادل السيوي، وعدم خضوع «السيوي» لإجراء تحليل DNA في المؤسسات التابعة للإشراف القضائي، لم يعد أمام المثقفين والكتاب والفنانين أن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال أزمة تدفع ثمنها «رضيعة» في مجتمع لا يزال يرزح تحت تقاليد بالية وأعراف تلوم الضحية وتبرئ الجاني في كثير من جوانبها.

ولم تعد خافيةً على أحد داخل الوسط الثقافي المماطلة التي يمارسها الفنان التشكيلي في التهرب من الخضوع لإجراء التحليل العلمي القادر على حسم النزاع، استنادًا إلى أن الخضوع للتحليل من عدمه سلطة تقديرية مخولة للقضاء ومن حق الرجل رفض الخضوع للتحليل، وهو ما حدث في الدرجة الأولى من التقاضي، التي انتهت برفض دعوة الأم بناء على مطلب السيوي.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات الاستئناف يوم الأحد المقبل 15 يوليو الجاري، ونحن لا نقف في صف طرف ضد آخر، ولا نُصدق جانبًا ونكذب الثاني، وإنما تملي علينا ضمائرنا أن نقف في صف الطرف الأضعف، وهو الطفلة ديالا، والدفاع عن حقها في اسم ونسب وهوية، ولا نتهم أحدًا بالتلفيق أو الكذب وإنما نطالب المتنازعين بالخضوع لإجراء التحليل وكشف الحقيقة، وأن يعلن السيوي للمحكمة قبوله بإجراء التحليل والانضمام لطلب المُدعية.

إن الموقعين على هذا البيان لا يتدخلون في شأن لا يعنيهم، ولا تخصهم الحياة الشخصية للأفراد، ويؤمنون بحرية الجميع طالما مُورست في إطار القانون واحترام حريات الآخرين، وإذ نعلن عن مطلبنا بإعلان الفنان التشكيلي عادل السيوي أمام المحكمة طلبه للخضوع للطب الشرعي كمطلب أصيل، فإننا لا نبتغي نتيجة معينة، ولا نسعى من ذلك إلا للحفاظ على حق طفلة في إثبات صحة نسبها عبر الإجراء العلمي والقضائي السليم" .

ومن أبرز الموقعون على البيان الناقد مدحت صفوت، الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، والسيناريست شريف عبدالهادي، والكاتبة سعاد سليمان، والكاتب ابراهيم عبدالمجيد، والكاتب سامح فايز، والشاعر رامي يحيى، وغيرهم.