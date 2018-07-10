​الأرصاد عن طقس الثلاثاء: انخفاض طفيف في الحرارة على أنحاء البلاد

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 21 31

بلطيم 23 31

مطروح 24 29

السلوم 21 29

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 21 32

رفح 23 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 25 36

رأس سدر 26 37

نخل 19 36

نويبع 27 36

طابا 23 35

كاترين 22 33

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 36

الفيوم 26 36

بنى سويف 26 36

المنيا 25 37

أسيوط 26 38

سوهاج 25 39

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 29 43

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 29 40

أبورماد 29 37

رأس حدربة 30 37

حلايب 30 35​