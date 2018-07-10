إبراهيم عبدالمجيد يطالب الفنان التشكيلي عادل السيوي بإجراء تحليل dna

محمد عاطف

طالب الكاتب الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، الفنان التشكيلي العالمي عادل السيوي، بإجراء تحليل dna، لإنهاء حالة الجدل التي أحاطت مؤخرا بنسب الطفلة ديالا، بعد أن قامت الصحفية سماح عبدالسلام، بمقاضاة "السيوي".

وقال عبدالمجيد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

رسالة الي الفنان الكبير عادل السيوي . لن اطيل عليك . المحبة ايجاز . قم بما هو مطلوب منك من تحاليل بالطريق الحاسم . لك النتيجة لن تخسر . عليك النتيجة لن تخسر . دقائق تنهي هذا الجدل . نريد ان ننظر الي السماء مع اعمالك الفنية كما تعودنا منذ اربعين سنة.

يشار الى أن هذه القضية تنتظر جلسة حاسمة يوم ١٥ يوليو الجاري، وهو ما دفع عددا كبيرا من المثقفين للتضامن مع الطفلة، من خلال هاشتاج #حق_ديالا.