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فريق الأهلي يصل القاهرة بعد انتهاء معسكره الخارجي

03:55 ص الثلاثاء 10 يوليه 2018
فريق الأهلي يصل القاهرة بعد انتهاء معسكره الخارجي

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي فجر الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد انتهاء معسكر الفريق الخارجي الذي أقيم في كرواتيا، واستمر عدة أيام خاض خلاها الفريق عدة مباريات ودية.

كان الأهلي، حقق فوزا كبيرا بخمسة أهداف مقابل هدف على فريق كراسنودار الروسي، في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الإثنين، بختام معسكر الفريق الأحمر بدولتي كرواتيا وسلوفينيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق تاون شيب البتسواني المقرر لها يوم 17 يوليو الجاري، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مطار القاهرة بعثة الأهلي كرواتيا معسكر الأهلي

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