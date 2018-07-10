"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين" تنعي الراحل قدري أبوحسين

كتبت-مروة شوقي:

نعت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الراحل قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، و رئيس حزب مصر بلدي، الذي وفاته المنية أمس الإثنين.

وتقدمت التنسيقية، في بيان صادر عنها منذ قليل، بخالص العزاء و المواساة إلى ذويه وكافة أعضاء وهيئات حزب مصر بلدي.

وأضافت:" داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.​"