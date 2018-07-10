الصحة: ٣ وفيات و ١١ مصابًا في حادث انهيار داخل صومعة قمح بالإسكندرية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة ٣ مواطنين و إصابة ١١ آخرين في حادث انهيار قمح على العمال داخل صومعة غلال بمنطقة القباري بمحافظة الاسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تواصلت مع الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، للتنسيق لنقل بعض الحالات التي تحتاج إلى جراحات دقيقة يجريها أساتذة من الجامعة.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالتوجه إلى المستشفيات للاطمئنان على المصابين، حيث أن "سليمان" متواجد الآن في مستشفى شرق المدينة.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة وجهت بنقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة، كونها مستشفى تخصصي، وتحتوي جميع التخصصات الطبية، ما عدا ٢ تم نقلهم الى مستشفى الجامعة بالاسكندرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اضطراب في الوعي واشتباة كسور في العظام وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة في الجسد، واشتباة تجمع دموي بالرئتين، أما حالتي جامعة الاسكندرية فهم يعانون من كسور بالعمود الفقري.