بالصور- إليسا وأنغام وجنات و"الديفا" تجتمعن في مصر.. لهذا السبب

كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن بمصر والعالم العربي على حضور حفل افتتاح فرع "روتانا كافيه" بالقاهرة.

وتواجد في الحفل كل من: المطربة أنغام، والفنانة اللبنانية إليسا، والمطربة جنات، و"الديفا" سميرة سعيد، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنان حميد الشاعري، والمطربة مي فاروق، والمطرب رامي صبري.

كما تواجد مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وعدد كبير من الشعراء والملحنين. وشهدت الأمسية عزف مقطوعات موسيقية من أشهر أغاني النجوم الحاضرين في الحفل.