نقابة أطباء الأسنان تطلق مؤتمرها الدولي الرابع.. 5 سبتمبر

كتب - أحمد جمعة:

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، مؤتمرها الدولى السنوى فى دورته الرابعة “EDSIC 2018”، وذلك يوم الأربعاء 5 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى الجمعة 7 من الشهر نفسه.

ويرأس المؤتمر في دورته الرابعة، الدكتور خليل جاد نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية، والدكتور أشرف زعلوك نائب رئيس المؤتمر، والدكتور حسين عبد الهادي سكرتير عام المؤتمر، والدكتور يوسف حمزة سكرتير عام مساعد، والدكتور محمد علاء المدير التنفيذي، والدكتور محمد خطاب منسق عام المؤتمر، وعضوي البورد: الدكتور إيهاب هيكل، أمين صندوق النقابة، والدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة، ومقرر اللجنة الإعلامية الدكتور أحمد نصر.

ويهدف المؤتمر لوضع مصر على خريطة المؤتمرات الدولية، وخلق حلقة وصل بين جميع أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، والتعريف بأحدث ما توصل إليه العلم فى مجال طب الأسنان، من خلال عقد مجموعة من المحاضرات وورش العمل بمشاركة محاضرين وعلماء أجانب، لتحقيق استفادة لشباب الأطباء فى مصر والعالم العربى، والذى ينعكس بدوره على جودة الخدمة المقدمة للمريض فى مصر.



يذكر أن الدورة الأولى لمؤتمر نقابة الأسنان الدولى EDSIC، تم عقدها فى 2015، بمشاركة حوالى 2500 مشارك، و5000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر والخاص بمستلزمات طب الأسنان، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر فى تلك المرة، طفرة فى البرنامج العلمى، وزيادة فى أعداد ورش العمل، وعدد الشركات المشاركة بالمعرض المصاحب له.