إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني لمسار العائلة المقدسة بـ4 لغات- صور

كتب-إسلام ضيف:

تصوير- روجيه أنيس:

أطلقت الكنيسة الأرثوذكسية، بالتعاون مع جمعية جمعية محبي مصر السلام، موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا لمسار العائلة المقدسة بمصر.

ويتميز الموقع والتطبيق الجديدين بتوضيح مسار العائلة المقدسة في مصر، باللغات العربية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية.

كذلك يضم الموقع والتطبيق كل المقالات والموضوعات التي تتعلق بمسار الرحلة في مصر.

الموقع والتطبيق تم إطلاقهما في حضور وزراء السياحة، والآثار والثقافة، وبمشاركة واسعة من كهنة وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء من مجلس النواب.