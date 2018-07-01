بالصور.. وزير الرياضة يُستقبل أبطال دورة البحر المتوسط بمطار القاهرة

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كتب - طه عبيد:

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة مصر لألعاب القوى وتنس الطاولة والملاكمة، القادمة من إسبانيا، بعد المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (تراجونا 2018)، وذلك عقب وصولها مطار القاهرة الدولي قادمة من مدريد علي رحلة مصر للطيران.

وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول الرحلة بمبنى الركاب رقم "3".

حصدت البعثة 42 ميدالية حتي الآن، في دورة ألعاب البحر المتوسط: (15 ميدالية ذهبية، 11 ميدالية فضية بالإضافة 16 ميدالية برونزية).

وهنأ الوزير أفراد البعثة علي النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في المشاركة، وطالبهم ببذل المزيد خلال البطولات القادمة، مؤكدا أن الوزارة سوف تتابع جميع الألعاب حتى تتحقق مزيد من البطولات.

وتوافد على المطار العشرات من أسر ومشجعي اللاعبين المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط، لاستقبال بعثة ألعاب القوى، وتنس الطاولة والملاكمة، قادمين من إسبانيا.

وحرص المشجعون على احضار البانرات والصور التذكارية والورود للاعبين للاحتفال فور وصولهم للمطار، ونظمت فرق الفنون الشعبية رقصات خارج الصالة قبل خروج أفراد البعثة إلى أسرهم .