"وزيري": ترميم الآثار المستردة من إيطاليا لعرضها بالمتحف المصري

كتب- يوسف عفيفي:

يتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. مصطفى وزيري، أعمال ترميم القطع الأثرية التي استعادتها مصر، الجمعة، من إيطاليا وذلك تمهيدًا لعرضها في معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ولأيام محدودة.

وأوضح د. مؤمن عثمان مدير عام الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، أن القطع المستردة مصنوعة من مواد متعددة منها أخشاب ونسيج وكارتوناج ومعادن وفيانس وفخار يعاني بعض منها من سوء حالة الحفظ، خاصة التماثيل المعدنية الصغيرة التي كسيت بطبقة من مركبات الصدأ مما أدى إلى انفصال بعض أجزائها.

ولفت إلى أن "بورتريه الفيوم" يعاني من حالة ضعف شاملة وخاصة الألوان، ويقوم المرممين الآن بترميم هذه التماثيل المعدنية وتقوية حالتها وإظهار ألوانها.

وأشار "وزيري" إلى أن بعض أجزاء النسيج المكون منها الكارتوناج الخاص بأقنعة المومياوات في حالة ضعيفة، حيث يعيد المرممون تركيب هذه الأجزاء مرة اخرى، أما الفخار ففي حالة جيدة جدًا من الحفظ

وأكد د. عثمان أنه بعد تنظيف العملات المعدنية من مركبات الصدأ التي كانت تكسوها تبين أن معظمها مصنوع من البرونز والبعض الآخر مصنوع من مادة سلكات البيلدون وهي مادة عبارة عن خليط بين البرونز والفضة.