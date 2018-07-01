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    "شومان": صفحات الغش فشلت للعام الثالث في التأثير على امتحانات الأزهر

    09:30 م الأحد 01 يوليو 2018
    "شومان": صفحات الغش فشلت للعام الثالث في التأثير على امتحانات الأزهر

    الدكتور عباس شومان

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الدكتور عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر، إن امتحانات الأزهر انتهت بنجاح كبير، وأن جميع محاولات الغش فشلت.

    وأضاف شومان، في بيان له مساء الأحد: "يُضاف عام آخر إلى أعوام امتحانات بلا تسريب ولاتمرير بشهادة شرفاء الإعلام والصحافة، وماكان ليتحقق هذا النجاح رغم المحاولات المستميتة لصفحات الغش التي استمر فشلها للعام الثالث على التوالي لولا توفيق الله لرجال الأزهر المخلصين المؤمنين برسالتهم".

    ووجه وكيل الأزهر، الشكر والتقدير للعاملين باللجان في جميع المحافظات، وللجان المتابعة من المشيخة والقطاع.

    عباس شومان امتحانات الأزهر الثانوية الازهرية الغش

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