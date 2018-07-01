سكرتير المجمع المقدس: "نشكر السيسي على اهتمامه برحلة العائلة المقدسة"

كتب- إسلام ضيف:

قال الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام المعادي، إن كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي "هي نقطة الفصل في رحلة العائلة المقدسة بمصرانتقالًا إلى صعيد مصر".

وأضاف دانيال، في كلمته باحتفالية مبارك شعبي مصر والمقامة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي: "العائلة المقدسة حملت خيرًا حقيقيًا للمصريين كلهم قديمًا، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي أوصى بالاهتمام السياحي بتلك الرحلة التاريخية".

تابع: "الكنيسة المصرية برئاسة قداسة البابا تواضروس حضر جميع الاحتفالات التي أقيمت لهذه الغاية دافعا لمساندة الدولة والاقتصاد الوطني".

كان البابا تواضروس الثاني قد وصل كنيسة العذراء للمشاركة في احتفالية مبارك شعبي مصر للاحتفال بدخول العائلة المقدسة مصر.

ويشارك في الاحتفالية الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط السياحة، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وعدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

وانتشرت قوات الشرطة بمحيط الكنيسة المطلة على كورنيش المعادي.

يشار إلى تنظيم الكنيسة القبطية احتفالية مماثلة بكنيسة السيدة العذراء بزويلة الشهر الماضي.