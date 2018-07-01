  • عاجل:مباشر.. كرواتيا 1 - 1 الدنمارك

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نادي الأهرام ذكرى 30 يونيو زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

    بعثة مصر المشاركة في دورة البحر المتوسط تصل القاهرة

    09:21 م الأحد 01 يوليو 2018
    بعثة مصر المشاركة في دورة البحر المتوسط تصل القاهرة

    وزير الرياضة يُستقبل أبطال دورة البحر المتوسط

    كتب - طه عبيد:

    استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، بعثة مصر المشاركة في دورة العاب البحر المتوسط (تراجونا 2018)، قادمة من إسبانيا، وتضم البعثة ألعاب القوى، وتنس الطاولة والملاكمة.

    حرصت فرقة الفنون الشعبية على استقبال بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، بالطبل والمزمار البلدي، وسط توافد العشرات من أسر ومشجعي اللاعبين، لاستقبال البعثة.

    يشار إلى أن مصر حصدت 45 ميدالية في دورة العاب البحر المتوسط، 16 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية، محتلة المركز الخامس.

    مطار القاهرة الدولي دورة العاب البحر المتوسط إسبانيا ألعاب القوى

    الخبر التالى:

    سكرتير المجمع المقدس: "نشكر السيسي على اهتمامه برحلة العائلة المقدسة"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان