بعثة مصر المشاركة في دورة البحر المتوسط تصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، بعثة مصر المشاركة في دورة العاب البحر المتوسط (تراجونا 2018)، قادمة من إسبانيا، وتضم البعثة ألعاب القوى، وتنس الطاولة والملاكمة.

حرصت فرقة الفنون الشعبية على استقبال بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، بالطبل والمزمار البلدي، وسط توافد العشرات من أسر ومشجعي اللاعبين، لاستقبال البعثة.

يشار إلى أن مصر حصدت 45 ميدالية في دورة العاب البحر المتوسط، 16 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية، محتلة المركز الخامس.