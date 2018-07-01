​البابا تواضروس يصل كنيسة العذراء بالمعادي لحضور احتفالية العائلة المقدسة

كتب-إسلام ضيف:

وصل منذ قليل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي؛ لحضور احتفالية دخول العائلة المقدسة مصر.

ويشارك في الاحتفالية، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط السياحة، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وعدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

وانتشرت قوات الشرطة بمحيط الكنيسة المطلة على كورنيش المعادي.