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    بمشاركة 4 وزراء.. بدء احتفالية العائلة المقدسة بكنيسة السيدة العذراء في المعادي

    08:36 م الأحد 01 يوليو 2018
    بمشاركة 4 وزراء.. بدء احتفالية العائلة المقدسة بكنيسة السيدة العذراء في المعادي

    صورة ارشيفية

    كتب-اسلام ضيف:

    وصل منذ قليل إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار وذلك لحضور الاحتفالية التي تنظمها جمعية محبي مصر السلام، بمناسبة دخول العائلة المقدسة مصر.

    وانتشرت قوات الشرطة بمحيط الكنيسة المطلة على كورنيش المعادي.

    يشار إلى أن الكنيسة القبطية نظمت احتفالية مماثلة بكنيسة السيدة العذراء بزويلة الشهر الماضي.

    كنيسة السيدة العذراء مريم احتفالية العائلة المقدسة إيناس عبد الدايم رانيا المشاط خالد العناني

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