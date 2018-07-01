"الصحة": تقديم الخدمة الطبية لـ 33 طالبًا بامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 33 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وذلك خلال امتحانات اليوم الأحد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم، أنه تم إسعاف حالتين بموقع اللجان، وتركوا بعد تلقيهم الرعاية الطبيه اللازمة، فيما تم حجز 31 حالة بمستشفيات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الحالات تراوحت مابين إغماء وهبوط عام ومغص كلوي وضيق بالتنفس وحالات نفسية.

وأكد مجاهد، أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية عضو من الفريق الصحي "طبيب أو زائرة صحية" تم تدريبهم على علاج الحالات البسيطة، وعمل الإسعافات الأولية للحالات التي تحتاج إلى إحالة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 1200 سيارة إسعاف مجهزة، تتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة إلى جاهزية سيارات أخرى بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ إليها، مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية.

كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد في المحافظات تحسبًا لأي طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة.