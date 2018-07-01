القوى العاملة: قمنا بحماية 18 ألف طفل من العمل.. وحملات تفتيش على المنشآت

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قضية عمل الأطفال تحد كبير على المستوى العالمي والمحلي، بعد أن أظهرت إحصاءات منظمة العمل الدولية، وجود نحو 152 مليون طفل في العالم ضحية عمالة الأطفال، من 5 إلى 11 سنة، لافتًا إلى عدم وجود انخفاض لعمالة الأطفال، رغم التقدم الذي تم منذ 2012 وحتى 2016 في مكافحة عمل الأطفال.

وأضاف "سعفان"، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، أننا نستهدف في المرحلة المقبلة، إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، فضلًا عن الاستمرار في دعم الأمهات لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تبني استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، وتحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ استراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 - 2025.

وشدد الوزير، على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، فضلًا عن أن الدستور المصري نص على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية.

وتابع: القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة لمديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات.

وأردف: "إذا تحدثنا بلغة الأرقام، فقد كثفت الوزارة من جهودها في مجال التفتيش على عمل الأطفال خلال 2017 والربع الأول من 2018، وبلغ إجمالي المنشآت التي تم التفتيش عليها نحو 17 ألف منشأة منها ما يقرب 12 ألفًا و700 منشأة مستوفاة لا تستخدم أطفالًا، و4248 منشأة تم إنذارها، و74 تستخدم أطفالًا، وتحررت محاضر لأصحاب الأعمال لمخالفة أحكام القوانين المنظمة لذلك".

وأوضح "سعفان"، أن عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها، 18 ألفًا و885 طفلًا، منهم 12 ألفًا و536 ذكورًا والباقي إناث، فضلًا عن عقد 175 ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت، وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال خلال الفترة المطلوبة.