وزير الأوقاف: اعتماد منهج دقيق لمتابعة وقياس الإنجازات بالهيئة

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اعتماد منهج دقيق لمتابعة وقياس الإنجازات بهيئة الأوقاف المصرية، من خلال بيان إحصائي أسبوعي بما يتم في جميع مناطق الهيئة من إيرادات وتحصيلات وإنجازات مختلفة، ثم بيان يعلن شهريًا عن حجم الإنجازات أو المعوقات والعمل على إزالتها أولاً بأول.

وشدد وزير الأوقاف - خلال اجتماعه بقيادات ومديري مناطق هيئة الأوقاف المصرية - اليوم الأحد، على وضع نظام صارم لإثابة وتحفيز المجدين والمتميزين، ومحاسبة المقصرين، كما أعطى مهلة أسبوعًا واحدًا لشئون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف.

وأعرب جمعة عن تفاؤله الشديد نظرًا لروح الفريق التي تسود العمل بالهيئة في الوقت الراهن، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهد والابتكار في أساليب العمل.