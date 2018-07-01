وزيرا التعليم العالي المصري والكندي يفتتحان غدًا جامعة كندا بالعاصمة الإدارية

القاهرة- (أ ش أ):

يشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسوني جالون وزير القوى العاملة والتعليم المتطور الكندي، وجيس دوتون السفير الكندي بالقاهرة، غدًا الاثنين، الافتتاح المبدئي لجامعة كندا في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور خالد عبدالغفار والوزير الكندي، كلمة خلال حفل الافتتاح الذي سيتضمن فقرة مخصصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين للتعرف على قواعد ونظام القبول والدراسة بالجامعة الوليدة.

وتتلقى جامعة كندا في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالعديد من البرامج الأكاديمية بها، بما في ذلك "الهندسة والتصميم والعلوم والابتكار والأعمال وريادة الأعمال"، كما خصصت الجامعة خطا ساخنا لتلقي الاستفسارات والأسئلة عن طرق التقديم وهو 16838 أو زيارة الموقع الإلكتروني uofcanada.edu.eg.

وتعد جامعة كندا في مصر أول نموذج تعليمي من نوعه في مصر، حيث تقدم درجات البكالوريوس والدراسات العليا الكندية لتوفير فرص بنظام التعليم العالمي لشباب مصر للدراسة والحصول على أعلى الدرجات العلمية المعادلة على مستوى الجامعات العالمية، وتكرس الجامعة جهودها لتقديم المناهج الدراسية الكندية عالية الجودة والمبتكرة والمعتمدة من قبل أعضاء هيئة التدريس والموظفين الكنديين ذوي الخبرة في بيئة مصرية مهيأة تتميز بالحيوية والترحيب الكامل بهذا النمط الجديد من الجامعات.