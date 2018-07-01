"العمل الدولية": الرئيس السيسي التزم بتنفيذ خططنا لتخفيض عمالة الأطفال

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كتبت- مروة شوقي:

قال إيرك أوشلان، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الأحد، إن العالم يشهد انخفاضًا عالميًا في عدد الأطفال المنخرطين في العمل على مستوى العالم.

وأضاف "أوشلان"، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 - 2025"، أن عمالة الأطفال انخفضوا من 246 مليون طفل في عام 2000، إلى ما يقدر بحوالي 156 مليون طفل.

ووجه القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر لوزير القوى العاملة، للالتزام بتنفيذ الخطة، معربًا عن سعادته بمشاركة اتحاد الصناعات المصرية في تلك الخطة، ووضع ذلك في صدارة أجندة الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزم بتنفيذ الخطط الخاصة للتقليل من عمل الأطفال، وهناك التزام كامل بالحوار المتبادل الذي يعمل على إذكاء الفرص لوضع القوانين الخاصة بذلك".

وشدد "أوشلان"، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها مواجهة الأسباب الاقتصادية الجذرية لعمل الأطفال، مع ضرورة الانتباه إلى عمل الأطفال في سلاسل التوريد العالمية لتقديم منتجات وخدمات يتم استهلاكها يوميًا، كما هو الحال في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر في مجال الزراعة.

وعن أهداف الخطة، قال: "نستهدف الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم".