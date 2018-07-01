"الآثار" تدرس إقامة عروض "الصوت والضوء" في قلعة صلاح الدين الأيوبي

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن دراسة مشروع لإقامة عروض "الصوت والضوء" بمنطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، بهدف تنشيط حركة السياحة بالمنطقة، والاستفادة منها في الفترة الليلية.

وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، إن المشروع يدرس بالفعل داخل أروقة الوزارة، ولم يدخل إطار التنفيذ، لافتًا إلى تقديم مجموعة من الشركات أفكار للصوت والضوء دون الاستقرار على شركة واحدة بعد، وبمجرد إجراء فعلي سيتم الإعلان عنها.

وأضاف "مصطفى"، لمصراوي، اليوم الأحد، أن المشروع سيعرض على اللجنة الدائمة لبحثها، وشرح كافة التفاصيل المتعلقة به، ومدى تأثيره الإيجابي على منطقة القلعة، مشيرًا إلى أن الشركات المتقدمة، قدمت للوزارة "سيمولاشن"، وهو عبارة عن تصوير المكان بالليزر لعرض الحدث بالصوت والصورة وملأ الفراغات المفتوحة، وعرض خروج ودخول السلطان من القلعة، وتعامل الجنود، مع وجود صوت يحكي الحدث.

وأوضح، أن وزارة الآثار ستبدأ في مشروع تطوير منطقة القلعة قريبًا عقب الانتهاء من منطقة هضبة الهرم فورًا، وفق الدراسة المطروحة بالوزارة، منوهًا إلى أن الوزارة تشرف على عملية العرض، وتديره إحدى الشركات التي سيقع عليها الاختيار.

يذكر أن قلعة صلاح الدين الأيوبي من أهم الأماكن السياحية في القاهرة، وتعتبر إحدى المعالم العربية القديمة غير الفرعونية في المدينة، وشرع صلاح الدين الأيوبي في تشييد القلعة فوق جبل المقطم في القاهرة في موضع كان يعرف بقبة الهواء، ولكنه لم يستطع إكمال عمارها في حياته، وأتمها من بعده السلطان الكامل بن العادل.​