وزير الزراعة يعلن عن مكافآت خاصة لأصحاب النشر في المجلات العلمية الدولية

كتب- أحمد مسعد :

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقيع برتوكول تعاون قريبًا مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتعاون بين المراكز البحثية المتناظرة.

وقال "أبوستيت"، خلال لقائه بأساتذة وشباب الباحثين في مركز البحوث الزراعية، اليوم الأحد، أننا لا نملك رفاهية الأبحاث لمجرد الترقية، ويجب أن تكون في خدمة المجتمع، وتسهم في حل مشاكلنا، ودعم النشر الدولي، معلنًا عن مكافآت خاصة لأصحاب النشر في المجلات العلمية الدولية المتخصصة في البحث العلمي الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة، أنه يسعى للارتقاء بالمراكز والمعاهد البحثية بوزارة الزراعة، والتي تعتبر منارة البحث العلمي الزراعي في مصر، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك تواصل بين الأجيال داخل مركز البحوث والوزارة.

وتابع "أبوستيت"، أن كليات الزراعة في الصعيد سيكون لها دور في مشروع استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، لافتًا إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2009 تحتاج إلى تحديث، ولا خلاف على أهدافها، ولكن المشكلة كانت في معايير التقييم ومتابعة التنفيذ، على حد قوله.​